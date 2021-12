Donnarumma: «Nessun problema con Navas, siamo amici. Quello che si dice in giro…» (Di sabato 4 dicembre 2021) Gianluigi Donnarumma smentisce categoricamente di avere problemi con Keylor Navas: le sue dichiarazioni Gianluigi Donnarumma smentisce categoricamente di aver problemi di alcun tipo con Keylor Navas. Le parole del portiere italiano a France Football. Navas – «siamo amici, tutto va bene tra noi. Keylor ed io siamo uniti, come tutto lo spogliatoio. Non c’è il minimo conflitto, siamo due ragazzi tranquilli e rispettosi. Succede che le persone parlino e inizino a immaginare situazioni strane, ma non corrispondono alla realtà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Gianluigismentisce categoricamente di avere problemi con Keylor: le sue dichiarazioni Gianluigismentisce categoricamente di aver problemi di alcun tipo con Keylor. Le parole del portiere italiano a France Football.– «, tutto va bene tra noi. Keylor ed iouniti, come tutto lo spogliatoio. Non c’è il minimo conflitto,due ragazzi tranquilli e rispettosi. Succede che le persone parlino e inizino a immaginare situazioni strane, ma non corrispondono alla realtà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

