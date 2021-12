Coppa Davis 2021: calendario, programma, orari e tv semifinali (Di sabato 4 dicembre 2021) Il programma, le date e la copertura tv delle semifinali di Coppa Davis 2021. Sono rimaste in corsa solamente quattro nazioni, che nella location di Madrid si contenderanno i due posti a disposizione per la finalissima. Non c’è l’Italia, sconfitta dalla Croazia. Presente invece la Serbia di Novak Djokovic, tra le favorite per la conquista della celebre insalatiera. La copertura è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) con live streaming disponibile sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix. Di seguito il programma completo con le dirette tv. I PROTAGONISTI DI TUTTI I TEAM I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL programma E IL calendario L’ALBO D’ORO IL ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Il, le date e la copertura tv delledi. Sono rimaste in corsa solamente quattro nazioni, che nella location di Madrid si contenderanno i due posti a disposizione per la finalissima. Non c’è l’Italia, sconfitta dalla Croazia. Presente invece la Serbia di Novak Djokovic, tra le favorite per la conquista della celebre insalatiera. La copertura è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) con live streaming disponibile sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix. Di seguito ilcompleto con le dirette tv. I PROTAGONISTI DI TUTTI I TEAM I RISULTATI E LE CLASSIFICHE ILE ILL’ALBO D’ORO IL ...

Agenzia_Ansa : Coppa Davis: Djokovic non basta, la Croazia in finale. Serbia piegata 2-1, decisivo il punto nel doppio di Mektic-P… - Eurosport_IT : SINNER SCATENATO, L'ITALIA BATTE GLI USA ???????? L'azzurro schianta in poco più di un'ora Isner e porta l'Italia alla… - fanpage : #CoppaDavis, l'Italia batte gli USA con un #Sinner scatenato - CatelliRossella : Coppa Davis: Croazia vince doppio, fuori Djokovic e la Serbia - Tennis - ANSA - zazoomblog : LIVE – Medvedev-Struff Russia-Germania Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Medvedev-Struff #Russia-Germania -