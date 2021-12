Allegri: 'Serenità totale, la società ci dà tranquillità. Col Genoa non si può steccare' (Di sabato 4 dicembre 2021) Il pericolo è dietro l'angolo, perché la Juventus domani affronterà il Genoa e i bianconeri con le piccole quest'anno hanno già perso tre partite (con Empoli, Sassuolo e Verona). 'Domani non possiamo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) Il pericolo è dietro l'angolo, perché la Juventus domani affronterà ile i bianconeri con le piccole quest'anno hanno già perso tre partite (con Empoli, Sassuolo e Verona). 'Domani non possiamo ...

juventusfc : Allegri ?? «L'ambiente vive in una serenità totale. Dobbiamo fare un filotto di vittorie e pensare solo al calcio. R… - juventusfc : Allegri ?? «La settimana prossima dovrebbero rientrare @WMckennie e @mattia_desci. @aaronramsey non è ancora dispon… - romeoagresti : #Allegri: “Per quanto riguarda la serenità che c’è all’interno dell’ambiente è totale. Per il resto non ho da comme… - infoitsport : Allegri sull’inchiesta: “Serenità totale, la società ci sta dando tranquillità” - PolancoEsser : RT @juventusfc: Allegri ?? «La settimana prossima dovrebbero rientrare @WMckennie e @mattia_desci. @aaronramsey non è ancora disponibile. S… -