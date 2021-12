Uomini e Donne, si consuma un dramma: dopo nove anni e due figli... choc dalla De Filippi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Brutta notizia per i telespettatori e fan di Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo, coppia nata proprio grazie alla trasmissione, è in crisi. L'annuncio è arrivato sui social da Amedeo Venza, blogger e opinionista televisivo molto amico di entrambi. "Vi comunico con grande rammarico - ha scritto su Instagram - che Eugenio e Francesca sono in crisi". Per gli ammiratori dei due è stata solo una conferma, visto che qualche sospetto già c'era: da sempre molto attiva sui social network, la coppia ha smesso di pubblicare foto e contenuti insieme, limitandosi a mostrare solo immagini e video da soli o in compagnia dei figli. Sia Francesca che Eugenio sono storici a Uomini e Donne. Lui fu ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Brutta notizia per i telespettatori e fan di, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De. Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo, coppia nata proprio grazie alla trasmissione, è in crisi. L'annuncio è arrivato sui social da Amedeo Venza, blogger e opinionista televisivo molto amico di entrambi. "Vi comunico con grande rammarico - ha scritto su Instagram - che Eugenio e Francesca sono in crisi". Per gli ammiratori dei due è stata solo una conferma, visto che qualche sospetto già c'era: da sempre molto attiva sui social network, la coppia ha smesso di pubblicare foto e contenuti insieme, limitandosi a mostrare solo immagini e video da soli o in compagnia dei. Sia Francesca che Eugenio sono storici a. Lui fu ...

