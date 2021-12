"Un decalogo per certificare la filiera del legno" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. - "Un decalogo che declina la sostenibilità in 10 punti diversi e che riguarda non solo il legno, ma l'intera filiera del legno - arredo perchè la logica è proprio quella di circolo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. - "Unche declina la sostenibilità in 10 punti diversi e che riguarda non solo il, ma l'interadel- arredo perchè la logica è proprio quella di circolo ...

Advertising

tomtir : RT @MicheTiraboschi: Un contributo al dibattito pubblico sul futuro del lavoro: --> 'Lavoro agile: un decalogo per il post emergenza' con… - Paoblog : Un bel decalogo, tuttavia ero già convinto della scelta da fare per la prossima auto (potendo)... - CoachMagIT : Carissimo Lettore, apriamo insieme la terza casellina del nostro calendario! Oggi per te un video tratto dal mio vi… - OfficialGattara : @VitoDigiorgio @giubileif Ah beh! Una garanzia! Invece il 'decalogo ue' lo hai letto? Mi riporti dove vieta di dire Natale, per favore? - AnnalisaCasino : RT @eticaesia: 2/24 #calendarioavventoeticae #regalisostenibili #regalietici #eticae #decalogo #Sdgs12 Ogni giorno, dal 1 al 24 dicembre,… -