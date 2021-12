“Si sono baciati”. GF Vip, notte di passione per i due concorrenti: il colpo di scena arriva nella notte (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al GF Vip non si fa altro che parlare di Alex Belli e Soleil Sorge, prima di loro di Lulù e Manuel. Ma c’è sempre stata anche un’altra coppia che ha sempre covato qualcosa. Parliamo di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni che in queste ultime ore e giorni, si sono avvicinati tanto. Prima di questo si erano allontanati, quasi fino al distacco totale, con tanto di frasi pesanti e cattiverie dette da entrambe le parti. Poi il colpo di scena: durante un party – tra un drink e l’altro – i due gieffini si sono riavvicinati, hanno ballato, scherzato e flirtato, alle 2 di notte hanno deciso di dormire insieme. Ma hanno davvero dormito? Prima un po’ di coccole, poi dei bisbigli e qualche risatina, a quel punto i due si sono messi sotto le coperte ed è chiaro che hanno dato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al GF Vip non si fa altro che parlare di Alex Belli e Soleil Sorge, prima di loro di Lulù e Manuel. Ma c’è sempre stata anche un’altra coppia che ha sempre covato qualcosa. Parliamo di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni che in queste ultime ore e giorni, siavvicinati tanto. Prima di questo si erano allontanati, quasi fino al distacco totale, con tanto di frasi pesanti e cattiverie dette da entrambe le parti. Poi ildi: durante un party – tra un drink e l’altro – i due gieffini siriavvicinati, hanno ballato, scherzato e flirtato, alle 2 dihanno deciso di dormire insieme. Ma hanno davvero dormito? Prima un po’ di coccole, poi dei bisbigli e qualche risatina, a quel punto i due simessi sotto le coperte ed è chiaro che hanno dato ...

