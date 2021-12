Servizio poco efficiente, ascolti poco credibili: AgCom non molla la presa su Dazn (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dazn, AgCom in pressing sulla Lega Serie A per qualità e ascolti Il Sole 24 Ore, pagina 36, di Andrea Biondi. AgCom torna in pressing sulla Lega Serie A sul tema Dazn. A quanto risulta al Sole 24 Ore l’associazione dei club del massimo campionato ha ricevuto una lettera dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Nella missiva si chiederebbe di dare una valutazione, ovviamente ragionata, sul Servizio offerto da Dazn. La piattaforma, nei fatti, è il soggetto cui la Lega Serie A ha assegnato i diritti audiovisivi per il massimo campionato per 840 milioni di euro a stagione. Di questi, 340 sono incarico a Tim visto l’accordo fra la stessa Dazn e la compagnia telefonica. Che però non ha dato finora i risultati sperati ritagliandosi invece un ruolo ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 3 dicembre 2021)in pressing sulla Lega Serie A per qualità eIl Sole 24 Ore, pagina 36, di Andrea Biondi.torna in pressing sulla Lega Serie A sul tema. A quanto risulta al Sole 24 Ore l’associazione dei club del massimo campionato ha ricevuto una lettera dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Nella missiva si chiederebbe di dare una valutazione, ovviamente ragionata, sulofferto da. La piattaforma, nei fatti, è il soggetto cui la Lega Serie A ha assegnato i diritti audiovisivi per il massimo campionato per 840 milioni di euro a stagione. Di questi, 340 sono incarico a Tim visto l’accordo fra la stessae la compagnia telefonica. Che però non ha dato finora i risultati sperati ritagliandosi invece un ruolo ...

