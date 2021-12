Quanto guadagna Jannik Sinner (Di venerdì 3 dicembre 2021) Adesso, finalmente, per Jannik Sinner è tempo di vacanza. «Ma solo per cinque giorni - si è affrettato a specificare -: due li uso per sciare, uno porto la macchina in pista per farla rombare, gli altri dormo tutto il tempo», perché la nuova stagione è alle porte e l'allenamento chiama. Quella appena finita è stata lunga e faticosa, ma gli ha regalato grandi soddisfazioni, facendogli scalare la classifica mondiale, dove adesso si trova al 10° posto, e garantendogli anche un ottimo ritorno economico tra premi e sponsor. Nitto ATP Finals Torino, Jannik Sinner Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino Felice Calabrò / IPA? Il 2021, secondo il conteggio del sito ufficiale dell'ATP Tour, ha portato nelle tasche di Jannik Sinner 2.159.538 dollari (oltre un ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Adesso, finalmente, perè tempo di vacanza. «Ma solo per cinque giorni - si è affrettato a specificare -: due li uso per sciare, uno porto la macchina in pista per farla rombare, gli altri dormo tutto il tempo», perché la nuova stagione è alle porte e l'allenamento chiama. Quella appena finita è stata lunga e faticosa, ma gli ha regalato grandi soddisfazioni, facendogli scalare la classifica mondiale, dove adesso si trova al 10° posto, e garantendogli anche un ottimo ritorno economico tra premi e sponsor. Nitto ATP Finals Torino,alle ATP Finals di Torino Felice Calabrò / IPA? Il 2021, secondo il conteggio del sito ufficiale dell'ATP Tour, ha portato nelle tasche di2.159.538 dollari (oltre un ...

