"Purtroppo è lei". Il corpo fatto a pezzi e tenuto chiuso all'interno di una valigia (Di sabato 4 dicembre 2021) Foto a fine articolo. Omicidio colposo, vilipendio e occultamento di cadavere. Sono le imputazioni contestate, in concorsocon ignoti, nei confronti di Elona Kalesha, la 36enne accusata di aver ucciso i coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, scomparsi nel 2015 e i cui resti nascosti nelle valigie sono stati ora trovati in un campo tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e il carcere di Sollicciano. La donna è stata rinviata a giudizio dal gup di Firenze Maurizio Caivano, il processo comincerà il 15 febbraio 2022 nell'aula bunker. In base alle indagini, coordinate dal pm Ornella Galeotti e condotte dai carabinieri, la Kalesha, ex fidanzata del figlio dei coniugi Pasho, Taulant, li avrebbe uccisi per impedire che rivelassero che lei aspettava un bambino da un altro uomo. Per gli stessi reati anche il fratello della 36enne, Denis Kalesha, e il figlio dei coniugi Pasho, e lo ...

