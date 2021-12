"Perché non mi sono vaccinata". Mietta, la confessione-choc sulla malattia: Selvaggia Lucarelli ora che dice? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Mietta ha aspettato che il clamore destato dalla sua positività al Covid svanisse per tornare a parlare di quanto accaduto a Ballando con le stelle. Dopo settimane di silenzio, la cantante ha parlato a FqMagazine dei motivi per cui ha scelto di non vaccinarsi e Perché non ha risposto alla domanda di Selvaggia Lucarelli durante quella famosa puntata del talent show del sabato sera di Rai1. Mietta è stata duramente attaccata per quanto accaduto a Ballando, ma soltanto adesso ha deciso di replicare: “Partiamo da un fatto chiaro e inequivocabile, la domanda di Selvaggia Lucarelli era legittima. Ho mostrato solo un eccesso di riservatezza davanti a una richiesta specifica. La stessa riservatezza che io ho nella mia vita privata. Per questo ho invitato a parlare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021)ha aspettato che il clamore destato dalla sua positività al Covid svanisse per tornare a parlare di quanto accaduto a Ballando con le stelle. Dopo settimane di silenzio, la cantante ha parlato a FqMagazine dei motivi per cui ha scelto di non vaccinarsi enon ha risposto alla domanda didurante quella famosa puntata del talent show del sabato sera di Rai1.è stata duramente attaccata per quanto accaduto a Ballando, ma soltanto adesso ha deciso di replicare: “Partiamo da un fatto chiaro e inequivocabile, la domanda diera legittima. Ho mostrato solo un eccesso di riservatezza davanti a una richiesta specifica. La stessa riservatezza che io ho nella mia vita privata. Per questo ho invitato a parlare ...

Advertising

borghi_claudio : Ma davvero Bassetti ha detto che in California sono vaccinati al 100% e non hanno morti? Ma perchè dobbiamo avere p… - ladyonorato : Quanti sono i ricoverati in T.I. per reazioni avverse? Perché di questi casi non si parla e non si raccolgono i dat… - myrtamerlino : Sapete perché i nostri giovani vanno via? Sapete perché le coppie non fanno figli? Perché in 30 anni siamo l'unico… - MATTE1973S : RT @EntropicBazaar: Come si cambia. Notate però un punto: la posizione odierna è giuridicamente incriticabile perché la Costituzione ameri… - gighea : RT @PaolaToogoodxme: #3dicembre @SalaLettura @RetwittL #SalaLettura #IlCultoDelBello 'Sono ossessionato dalla bellezza. Voglio che tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Serie A: Inter avanti, Mourinho in salita. Napoli - Atalanta, quote thriller Da non scartare il pareggio, a 3,65, anche perché è l'esito con cui si sono concluse le ultime tre sfide giocate all'Olimpico, curiosamente con lo stesso risultato: due reti per parte. Il quarto 2 - ...

Uomini e Donne rischia la chiusura: esposto in Procura contro il programma Uomini e Donne: esposto di un politico per far chiudere la trasmissione! Tenetevi forte perché questa è una notizia che non ci saremo mai aspettati. Uomini e Donne è al centro di una polemica che si ...

La giornata mondiale dell’Aids: ecco perché ancora non abbiamo un vaccino Corriere della Sera Dascartare il pareggio, a 3,65, ancheè l'esito con cui si sono concluse le ultime tre sfide giocate all'Olimpico, curiosamente con lo stesso risultato: due reti per parte. Il quarto 2 - ...Uomini e Donne: esposto di un politico per far chiudere la trasmissione! Tenetevi fortequesta è una notizia checi saremo mai aspettati. Uomini e Donne è al centro di una polemica che si ...