Pallone d’Oro, Ventola come Cassano: “Messi è il più forte, sua vittoria non è uno scandalo” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Se dobbiamo essere obiettivi, negli ultimi 15 anni, tra Messi e tutti gli altri non c’è paragone. Lui è il più forte. Normale che il Pallone d’Oro possano vincerlo anche altri giocatori, in quanto contano fattori come statistiche e trofei vinti, ma Messi resta il più forte. Questo per spiegare che non si debba definire la vittoria dell’argentino come un’ingiustizia”. Queste sono le considerazioni di Nicola Ventola, ex calciatore dell’Inter e attuale opinionista durante BoboTV, trasmissione Twitch targata Christian Vieri. L’ex attaccante italiano ha fatto il punto sull’argomento del momento, l’assegnazione del Pallone d’Oro. Proprio come annunciato da Antonio ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “Se dobbiamo essere obiettivi, negli ultimi 15 anni, trae tutti gli altri non c’è paragone. Lui è il più. Normale che ilpossano vincerlo anche altri giocatori, in quanto contano fattoristatistiche e trofei vinti, maresta il più. Questo per spiegare che non si debba definire ladell’argentinoun’ingiustizia”. Queste sono le considerazioni di Nicola, ex calciatore dell’Inter e attuale opinionista durante BoboTV, trasmissione Twitch targata Christian Vieri. L’ex attaccante italiano ha fatto il punto sull’argomento del momento, l’assegnazione del. Proprioannunciato da Antonio ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay in 2007 ?? 14 years ago, @KAKA stole the spotlight winning his well-deserved Ballon d'Or ???? 14 anni fa R… - acmilan : A worthy Rossonero representative at the #BallonDor: @simonkjaer1989 ??? Orgogliosi di avere un campione come te a… - chiellini : Sono molto onorato per questo tredicesimo posto nella prestigiosa classifica del Pallone d’Oro e ringrazio chi mi h… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOBO TV - Cassano: 'Il Pallone d'Oro a Messi non è uno scandalo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOBO TV - Cassano: 'Il Pallone d'Oro a Messi non è uno scandalo' -