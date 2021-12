Padova | attacco hacker all’Unità locale socio sanitaria | disagi e attività sospese per ore Le strutture interessate servono 950mila persone

globne : Padova, attacco haker all’Unità locale socio sanitaria: disagi e attività sospese per ore. Le strutture interessate… - Italia_Notizie : Padova, attacco haker all’Unità locale socio sanitaria: disagi e attività sospese per ore. Le strutture interessate… - CyberSecHub0 : RT @redhotcyber: Attacco informatico alla Ulss di Padova. Sistemi paralizzati, compreso il CUP. #redhotcyber #informationsecurity #ethical… - DottEmanueleT : Attacco hacker ai server dell'Ulss 6 Euganea, bloccati i cup e tutti i punti tamponi e vaccini - KalemaChris : RT @redhotcyber: Attacco informatico alla Ulss di Padova. Sistemi paralizzati, compreso il CUP. #redhotcyber #informationsecurity #ethical… -

Ultime Notizie dalla rete : Padova attacco

informatico nella notte tra il 2 e il 3 dicembre ai server dell'Ulss 6 Euganea di, la più grande del Veneto. La sanità padovana è rimasta bloccata per ore. Sono stati sospesi Cup, punti ...... aggiornamento mancante per il giorno 03.12.2021 Si informa la cittadinanza che il giorno 03.12.2021 non è stato possibile reperire il numero dei contagiati in città, a causa di unhacker ...Un attacco hacker ha paralizzato per una giornata il sistema informatico dell’Unità Locale Socio Sanitaria “Euganea” della provincia di Padova, causando gravi disagi nella gestione dell’attività. Sono ...E’ successo a Padova, alla Ulss 6 Euganea. Ma potrebbe succedere anche a Verona perché la rete ha annullato tutte le distanze geografiche. Durante la notte si è verificato un attacco hacker ai server ...