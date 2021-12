No vax, Feltri: “Capisco Mentana ma non puoi impedire di dire anche sciocchezze” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Mentana si onora di non ospitare no vax nei suoi tg? Istintivamente darei ragione a Mentana, perché le chiacchiere dei no vax sono talmente assurde che costituiscono insulti alla logica e a tutto quello che sappiamo in ordine alla scienza. Però devo anche frenarmi un po’, perché impedire alla gente di dire anche eventualmente delle sciocchezze è impossibile”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio Feltri, che commenta così le esternazioni del direttore del tg La7 Enrico Mentana che ieri, in un post sui social, ha espresso il suo orientamento sulla presenza dei ‘no vax’ nelle sue trasmissioni. “Allora -spiega Feltri- si dovrebbe applicare questo principio anche a tutte le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) “si onora di non ospitare no vax nei suoi tg? Istintivamente darei ragione a, perché le chiacchiere dei no vax sono talmente assurde che costituiscono insulti alla logica e a tutto quello che sappiamo in ordine alla scienza. Però devofrenarmi un po’, perchéalla gente dieventualmente delleè impossibile”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio, che commenta così le esternazioni delttore del tg La7 Enricoche ieri, in un post sui social, ha espresso il suo orientamento sulla presenza dei ‘no vax’ nelle sue trasmissioni. “Allora -spiega- si dovrebbe applicare questo principioa tutte le ...

Advertising

lifestyleblogit : No vax, Feltri: 'Capisco Mentana ma non puoi impedire di dire anche sciocchezze' - - fisco24_info : No vax, Feltri: 'Capisco Mentana ma non puoi impedire di dire anche sciocchezze': 'I conduttori li facciano parlare… - italiaserait : No vax, Feltri: “Capisco Mentana ma non puoi impedire di dire anche sciocchezze” - TV7Benevento : **Tv: Feltri, 'capisco Mentana su no vax, ma non si può impedire a gente di dire anche sciocchezze'**... - StraNotizie : Feltri: 'Capisco Mentana su no vax ma non puoi impedire alla gente di dire anche sciocchezze' -