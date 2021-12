Natale in zona gialla, sei Regioni a rischio. Tutte le differenze di limitazioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con l' aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni , molti temono un Natale in zona gialla . Ma il timore non dovrebbe essere poi così concreto. Per alcuni sembra una cosa già fatta, ma in ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con l' aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni , molti temono unin. Ma il timore non dovrebbe essere poi così concreto. Per alcuni sembra una cosa già fatta, ma in ...

infoitsalute : COVID: ZONA GIALLA, ci sono Regioni a Rischio già entro Natale! Gli Aggiornamenti - bonnyfanta : @messveneto Divano. Copertina. Bevanda calda. E sono pronto per la visione del film 'Natale in zona rossa'. - Maurizi89669463 : RT @Benny99125790: Da dai che non vedo l'ora di leggere....Italia in zona rossa, le regioni chiudono! Dai che con l 80% dei vaccinati sto c… - 1660Patriota : I colori delle regioni, oggi: Bolzano in zona gialla, cinque a rischio entro Natale- - lemasabachthani : ma come facciamo ad andare da peck a natale se scatta la zona arancione? ma non scherziamo, les amis -