La mossa di Intel | acquista vecchie CPU e le invia in Costa Rica in un luogo segreto | ma perchè?

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021)sta attirando l’attenzione di curiosi e addetti ai lavori in questi giorni, per via di alcune azioni particolari. Stando a quanto emerso sembra infatti che il colosso tecnologico stiando dellaCpu per poire le stesse in una struttura di ricerca sita ine governo Usa, accordo per i chip: i dettagli (Foto Investing.com)Si tratta di un magazzino, ospitante in un”, al cui interno troviamo circa 3.000 diversi componenti hardware e software che ha prodotto negli ultimi dieci anni con lo scopo di effettuare ricerca in tema sicurezza. In poche parole la strutturana permette addi “catalogare, archiviare e testare in ...