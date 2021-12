Iran | sentenza sui cristiani fa sperare nella libertà religiosa

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La Corte Suprema dell’con unaha stabilito che l’appartenenza a una “chiesa domestica” non rende i“nemici dello Stato”. Dunque, sebbene lanon sia sufficiente da sola per stabilire un “precedente” ufficiale, tuttavia ha il potenziale per influenzare tutti i casi attuali e futuri. Che coinvolgono ipersiani. La decisione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iran sentenza

Riforma.it

Ad essere applicata la recentedella Corte Suprema di Israele che negli scorsi giorni ... L', da poco tornato in evidenza per la ripresa dei colloqui di Vienna sul nucleare, si trova a ...... gli Emirati Arabi Uniti invieranno una delegazione di alto livello in, confermando un ... Gargash quando parla è una. Le sue dichiarazioni sono sempre finalizzate a un messaggio, e in ...La notizia attesa da tempo è arrivata: gli Emirati Arabi Uniti invieranno una delegazione di alto livello in Iran, confermando un avvicinamento tra rivali strategici che sta procedendo da diverso temp ...Arman Abdolali, arrestato a 17 anni per l'omicidio della sua fidanzata, è stato impiccato in Iran, nonostante gli appelli di diverse ong e attivisti contro l'esecuzione della condanna.