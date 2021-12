Infortunio Ramos: niente Lens per il difensore del PSG (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sergio Ramos salterà anche la sfida contro il Lensa a causa di un nuovo Infortunio: il PSG lo annuncia sui canali social del club Nuovo stop per Sergio Ramos. Prosegue il calvario del difensore spagnolo con la maglia del Paris Saint Germain che dovrà stare fuori ancora per un problema muscolare. A comunicarlo è lo stesso club sui propri profili social. Nuovo affaticamento per l’ex Real Madrid e salterà anche la sfida contro il Lens di domenica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sergiosalterà anche la sfida contro ila a causa di un nuovo: il PSG lo annuncia sui canali social del club Nuovo stop per Sergio. Prosegue il calvario delspagnolo con la maglia del Paris Saint Germain che dovrà stare fuori ancora per un problema muscolare. A comunicarlo è lo stesso club sui propri profili social. Nuovo affaticamento per l’ex Real Madrid e salterà anche la sfida contro ildi domenica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Ligue1, @PSG_inside | #SergioRamos non convocato da Pochettino. Le ultime anche su #Neymar - CalcioNews24 : Continua il calvario del difensore spagnolo ?? - Hexagal : RT @DiMarzio: #Ligue1, @PSG_inside | #SergioRamos non convocato da Pochettino. Le ultime anche su #Neymar - BouacidaLeith : RT @DiMarzio: #Ligue1, @PSG_inside | #SergioRamos non convocato da Pochettino. Le ultime anche su #Neymar - pollak_hans : RT @DiMarzio: #Ligue1, @PSG_inside | #SergioRamos non convocato da Pochettino. Le ultime anche su #Neymar -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Ramos Psg - Nizza, Pochettino non può contare su Ramos. Out anche Neymar, c'è Messi Il tecnico lusitano dovrà nuovamente fare a meno di Sergio Ramos , ex leader del Real Madrid, non completamente recuperato dopo un rilevante infortunio a inizio stagione. Il tutto per scelta ...

Psg, Pochettino lascia di nuovo a casa Sergio Ramos: il motivo è singolare Niente trasferta in Provenza per l'ex capitano del Real Madrid Sergio Ramos . Pochettino lo ha visto molto stanco dopo la partita contro il Saint - Etienne , in cui rientrava da un lungo infortunio e dove ha giocato tutta la partita. L'argentino ha deciso, quindi, di ...

Infortunio Ramos: niente Lens per il difensore del PSG Calcio News 24 PSG, Sergio Ramos di nuovo assente dal gruppo di Pochettino: non convocato per Lens Il difensore del PSG di nuovo assente dal gruppo di Pochettino dopo il suo rientro effettuato domenica scorsa a Saint-Etienne: il club svela il motivo ...

Infortunio Ramos: niente Lens per il difensore del PSG Sergio Ramos salterà anche la sfida contro il Lensa a causa di un nuovo infortunio: il PSG lo annuncia sui canali social del club Nuovo stop per Sergio Ramos. Prosegue il calvario del difensore spagno ...

Il tecnico lusitano dovrà nuovamente fare a meno di Sergio, ex leader del Real Madrid, non completamente recuperato dopo un rilevantea inizio stagione. Il tutto per scelta ...Niente trasferta in Provenza per l'ex capitano del Real Madrid Sergio. Pochettino lo ha visto molto stanco dopo la partita contro il Saint - Etienne , in cui rientrava da un lungoe dove ha giocato tutta la partita. L'argentino ha deciso, quindi, di ...Il difensore del PSG di nuovo assente dal gruppo di Pochettino dopo il suo rientro effettuato domenica scorsa a Saint-Etienne: il club svela il motivo ...Sergio Ramos salterà anche la sfida contro il Lensa a causa di un nuovo infortunio: il PSG lo annuncia sui canali social del club Nuovo stop per Sergio Ramos. Prosegue il calvario del difensore spagno ...