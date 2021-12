(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Decine i ragazzi che stamattina si sono radunati adsul luogo in cui è avvenuto il terribile incidente che nella notte tra mercoledì e giovedì ha causato la morte di, lo studente 17enne investito mentre percorreva col suo scooter la litoranea che collega Casamicciola a Lacco Ameno. Sono idi classe e di istituto del giovane, che frequentava il liceo isolano, accompagnati dalla preside, ma anche di altre scuole isolane che hanno voluto rendere omaggio, in attesa dei funerali, alla ennesima vittima distradali sull’isola. Mentre si attendono i risultati dell’esame autoptico sulla salma del giovane è unanime il cordoglio per la tragica vicenda: diversi eventi programmati in questi giorni sono stati annullati mentre il sindaco ...

Advertising

anteprima24 : ** Incidenti: a #Ischia i #Compagni di #Scuola ricordano #Manuel ** - lauramattera1 : A Ischia ancora una tragedia della strada. Non entro nel merito. Mi pongo solo qualche domanda. Sulle nostre strade… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti Ischia

Al vertice delle tratte con piùper le due ruote a motore, la SS 001 Aurelia nelle ... la SS 018 Tirrena - Inferiore in provincia di Salerno, la SS 270 dell'Verde e la SS 145 ...Al vertice delle tratte con piùper le due ruote a motore, la SS 001 Aurelia nelle ... la SS 018 Tirrena - Inferiore in provincia di Salerno, la SS 270 dell'Verde e la SS 145 ...La rilevazione ACI sull'incidentalità nel 2020: in Italia, nonostante il calo dovuto alla pandemia, l'indice di mortalità per i motociclisti resta ancora elevatissimo ...Lutto per la tragica morte di Manuel Calise: tra pochi mesi avrebbe compiuto 18 anni. È morto mentre si trovava a bordo del suo scooter ...