Green Pass | Nardella | Da lunedì massimo rigore sui controlli

Advertising

CarloCalenda : Sono quasi due anni che ascoltiamo programmi tv infarciti di negazionisti del COVID prima e no Vax-no green pass po… - fattoquotidiano : “Gestiva un traffico di droga”: arrestata una 36enne militante della Lega. Sui suoi social selfie con Salvini e pos… - myrtamerlino : Ma com'è possibile che il #greenpass non si aggiorni quando sei positivo al #Covid? Praticamente se te ne freghi v… - QuelloKeSbrocca : così come la bossi-fini ha creato il reato di clandestinità dalla sera alla mattina così l'introduzione del green p… - missypippi : RT @NicolaPorro: ?? Arriva una sentenza storica dal #Belgio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Dentro alla Chiesa è presente, già da ore, con mascherine e dopo aver mostrato il, una nutrita rappresentanza di quelle centinaia di migliaia di profughi, triplicatisi nell'isola negli ...Ilper lavorare sarà obbligatorio ancora per qualche settimana, fino al 31 dicembre 2021 per essere precisi. La stessa data è prevista per quei settori dove per lavorare non è sufficiente il ...Green Pass e Cashback di Stato hanno inevitabilmente pesato sul trend: IO è l'app gratuita iOS più scaricata in Italia nel corso dell'anno. L'anno che sta per avviarsi a conclusione ha visto gli ...“Ci siamo preparati in vista del 6 dicembre, quando entreranno in vigore le nuove misure sul green pass rinforzato. Ci saranno controlli capillari e rigorosi” Così il prefetto Antonio Garufi ...