Gratta e Vinci | colpo record di fine anno | ora è milionario

Ghinodi14694932 : @MariaPalumbo196 @Aretnutorn @LegaSalvini Ancora? Ma quali poveri? Ci comprano i gratta e vinci o i telefonini. Anc… - tvprato : I carabinieri ritrovano 600 gratta e vinci rubati alla sala giochi di piazza Mercatale - labimbadifede : I miei mi hanno fatto il calendario dell’avvento con i gratta e vinci, siamo al terzo giorno è ancora non ho vinto,… - Telefriuli1 : ?????????? ?????????????? ???? ???????????? ?? ??????????, ?????????? ?????????????? Colpo nel tabacchino all'interno del centro commerciale Città Fiera… - Nazione_Prato : Tra la biancheria di casa nasconde 600 'gratta e vinci' rubati: denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Gratta Vinci

Furto di numerosi biglietti delnel tabacchino che sorge all'interno del centro commerciale Città Fiera di Martignacco. I malviventi, rapidissimi, hanno approfittato di un momento di distrazione del titolare per ...... rintracciando un 28enne magrebino che aveva ricettato i circa 600rubati. L'uomo è stato quindi denunciato mentre la refurtiva, per un valore di circa 2.300 euro, trovata nascosta fra ...Vincita record al Gratta e Vinci, con un colpo clamoroso centrato da un fortunatissimo giocatore che ha incassato un bottino milionario ...I tagliandi erano stati rubati in un bar di piazza Mercatale. I militari hanno anche arrestato uno spacciatore a Montemurlo ...