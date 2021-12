È medico ma non si vaccina, Daniele Giovanardi sospeso dall’Ordine. Il gemello Carlo: non è No vax (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gemelli, ma con posizioni sul vaccino anti-Covid diametralmente opposte. E così, Daniele Giovanardi, ex primario del pronto soccorso di Modena e fratello dell’ex senatore Carlo Giovanardi, è stato sospeso dall’Ordine professionale perché non è vaccinato contro il Coronavirus. E, in quanto tale, non potrà svolgere in via ufficiale la libera professione. Il fratello politico, che conferma invece di aver già ricevuto la terza dose. E che non ha mai nascosto di sostenere completamente la campagna vaccinale portata avanti dal governo Draghi, difende le istanze del congiunto e spiega le motivazioni all’origine della situazione. È Daniele Giovanardi sospeso dall’Ordine dei Medici Ma ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gemelli, ma con posizioni sul vaccino anti-Covid diametralmente opposte. E così,, ex primario del pronto soccorso di Modena e fratello dell’ex senatore, è statoprofessionale perché non èto contro il Coronavirus. E, in quanto tale, non potrà svolgere in via ufficiale la libera professione. Il fratello politico, che conferma invece di aver già ricevuto la terza dose. E che non ha mai nascosto di sostenere completamente la campagnale portata avanti dal governo Draghi, difende le istanze del congiunto e spiega le motivazioni all’origine della situazione. Èdei Medici Ma ...

