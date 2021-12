Covid e Natale, Crisanti: “A cena con tampone molecolare” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Stiamo organizzando delle cene di Natale e chiediamo a tutti quanti di fare prima un tampone”. Lo dice il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, raccontando le sue precauzioni per le feste ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. Test rigorosamente “molecolare perché – spiega Crisanti – come si sa il tampone rapido nella migliore delle ipotesi ha una attendibilità del 70% se non del 50%”. Come mi comporterei con “un parente non vaccinato? Non penso di averne, io conosco tutti vecchietti vaccinati”. “Due sono cene di lavoro”, dice ancora rispondendo alle domande. “Una è una cena di amici, siamo tutti vaccinati”, ripete. Capitolo terza dose: “Magari si sapesse quanto dura” la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Stiamo organizzando delle cene die chiediamo a tutti quanti di fare prima un”. Lo dice il virologo Andrea, direttore del Dipartimento di medicinadell’università di Padova, raccontando le sue precauzioni per le feste ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. Test rigorosamente “perché – spiega– come si sa ilrapido nella migliore delle ipotesi ha una attendibilità del 70% se non del 50%”. Come mi comporterei con “un parente non vaccinato? Non penso di averne, io conosco tutti vecchietti vaccinati”. “Due sono cene di lavoro”, dice ancora rispondendo alle domande. “Una è unadi amici, siamo tutti vaccinati”, ripete. Capitolo terza dose: “Magari si sapesse quanto dura” la ...

