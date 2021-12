Come sarebbero i veri volti di alcuni personaggi storici (Di venerdì 3 dicembre 2021) Negli ultimi anni, grazie alla tecnologia informatica, si sono aperte interessanti prospettive di studio sul piano delle ricostruzioni facciali. In pratica possiamo ottenere delle foto realistiche di personaggi storici di cui conosciamo soltanto immagini indirette: statue, dipinti. Ogni storico vorrebbe conoscere il vero volto di Giulio Cesare. Ma anche nel pubblico non specializzato si diffonde la curiosità di ricostruire la vera apparenza di Gesù, di Tutankhamon o di Cleopatra. Oggi è possibile grazie alla ricostruzione facciale, una tecnica supportata da software sempre più sensibili, studi combinati sul DNA e la stampa 3D. Secondo gli esperti, il margine di errore in questo tipo di ricostruzioni è minimo. Per questo ricercatori e artisti lavorano sempre con più passione a progetti di recupero dei reali volti di ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Negli ultimi anni, grazie alla tecnologia informatica, si sono aperte interessanti prospettive di studio sul piano delle ricostruzioni facciali. In pratica possiamo ottenere delle foto realistiche didi cui conosciamo soltanto immagini indirette: statue, dipinti. Ogni storico vorrebbe conoscere il vero volto di Giulio Cesare. Ma anche nel pubblico non specializzato si diffonde la curiosità di ricostruire la vera apparenza di Gesù, di Tutankhamon o di Cleopatra. Oggi è possibile grazie alla ricostruzione facciale, una tecnica supportata da software sempre più sensibili, studi combinati sul DNA e la stampa 3D. Secondo gli esperti, il margine di errore in questo tipo di ricostruzioni è minimo. Per questo ricercatori e artisti lavorano sempre con più passione a progetti di recupero dei realidi ...

Advertising

borghi_claudio : @GioSallusti @gervasoni1968 Beh Reagan ha creado il fondo vittime da vaccinazione che finora ha pagato 3,9 miliardi… - Salvatozio : @Adnkronos Avevano anche detto che una volta arrivati al 100% della sperimentazione ne sarebbero stati fuori ... ad… - afterblizzard : @Drittorovescio_ @BelpietroTweet le verità di bassetti durano quanto un'ospitata TV. peccato che le ospitate del bu… - rizraff : @NickBinda @Catania Si ci sarebbero due possibili acquirenti, sperando che non li facciano scappare come hanno fatt… - jobwithinternet : RT @Zanoni87224020: Però 'sti non vaccinati. Avrebbero dovuto riempire le t.i. ad ottobre. E non lo hanno fatto. Sarebbero dovuti morire… -