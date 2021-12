Caro bollette: chi guadagna più di 75 mila euro dovrà versare un contributo di solidarietà? (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la cabina di regia avrebbe proposto un contributo di solidarietà straordinario da far pagare a chi guadagna più di 75 mila euro per fronteggiare il Caro bollette. Il Movimento 5 stelle, il centrodestra e Italia viva avrebbero espresso perplessità, favorevoli alla proposta sarebbero, invece, il Pd e Leu. Valuto io, ne discuteremo in Consiglio dei ministri. La riunione della cabina di regia tenutasi questa mattina sull'emendamento sul fisco che sta preparando l'esecutivo si è conclusa così. Con i partiti divisi sulla proposta di chiedere un contributo di solidarietà straordinario da far pagare a chi guadagna più di 75 mila euro per ... Leggi su agi (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la cabina di regia avrebbe proposto undistraordinario da far pagare a chipiù di 75per fronteggiare il. Il Movimento 5 stelle, il centrodestra e Italia viva avrebbero espresso perplessità, favorevoli alla proposta sarebbero, invece, il Pd e Leu. Valuto io, ne discuteremo in Consiglio dei ministri. La riunione della cabina di regia tenutasi questa mattina sull'emendamento sul fisco che sta preparando l'esecutivo si è conclusa così. Con i partiti divisi sulla proposta di chiedere undistraordinario da far pagare a chipiù di 75per ...

