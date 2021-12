Cambio di stile per la duchessa

Leggi su iodonna

(Di venerdì 3 dicembre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Ama i colori decisi Kate Middleton, 39 anni, ma per l’inaugurazione della mostra “Fabergé in London: Romance to Revolution” al V&A Museum ha optato per una capo dal pattern che non indossa mai: una blusa a stampa Paisley rosa e blu. Firmata Ralph Lauren e dal prezzo di circa 139 sterline, si caratterizza per un fiocco al collo, “pussy bow”, e per le spalline un po’ rialzate inEighties. Lal’ha abbinata con un paio di pantaloni neri e le immancabili décolleté. Proprio nel giorno in cui Meghan Markle ha vinto la sua battaglia contro i ...