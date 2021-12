Biden esclude Orban e imbarazza l' Ue

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il cortocircuito internazionale è dietro l’angolo e le scintille già si vedono. Il presidente degli Usa Joeorganizza un summit sulla democrazia per il 9 e 10 dicembre, invita tanti paesi del mondo, le istituzioni dell’Unione Europea, tutti i paesi membri ad esclusione della sola Ungheria. Budapest finisce trattata alla stregua di Russia e Cina, pure non invitate, ci mancherebbe. Viktorè furioso. Il premier di Budapest usa lo strumento del veto per bloccare la dichiarazione comune dell’Ue al summit. Bloccata: senza l’ok di tutt’e 27 gli Stati, non si può. La scelta americana semina imbarazzi a Bruxelles, dove gli uffici di Ursula von der Leyen e Charles Michel stanno cercando di sventare l’incidente diplomatico. E lo stratagemma per consentire la partecipazione al summit sia da parte della presidente della Commissione Europea che del ...

Contraddizioni e falle europee, che Biden fa finta di non conoscere, come quando cascò dal pero con Emmanuel Macron che gli faceva notare, piccato, di non aver avvertito Parigi su Aukus e la crisi. Veto di Budapest contro la dichiarazione ufficiale dell'Unione. A Bruxelles costretti a un escamotage per far andare von der Leyen e Michel al Summit delle Democrazie. A cinque giorni dall'evento organizzato dalla Casa Bianca Pechino - rimasta fuori - presenta il suo libro bianco per il buon governo.