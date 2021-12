Beccaglia, 70 donne organizzano tavolata in solidarietà al tifoso: “Non è un molestatore” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic — «Da subito Andrea Serrani ha chiesto scusa alla signora Beccaglia per il suo gesto grave e pesante»: a dirlo, immortalato in un video di alcuni minuti, è l’avvocato Roberto Sabbatini, legale del tifoso dell’Empoli dilaniato da giorni dal tritacarne mediatico per la famosa «toccata di sedere» ai danni di Greta Beccaglia. Basteranno le scuse o la cronista della «toccata di sedere» vorrà la testa del tifoso dell’Empoli servita su di un piatto d’argento? Una cosa è certa, la Beccaglia non potrà più lamentarsi dell’etichetta di «giornalista molestata» dal momento che se l’è affibbiata da sola, marciandoci sopra ormai per una settimana. Beccaglia accetterà le scuse del tifoso? Serrani, prosegue il legale, «è pronto a incontrarla anche chiedendole scusa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic — «Da subito Andrea Serrani ha chiesto scusa alla signoraper il suo gesto grave e pesante»: a dirlo, immortalato in un video di alcuni minuti, è l’avvocato Roberto Sabbatini, legale deldell’Empoli dilaniato da giorni dal tritacarne mediatico per la famosa «toccata di sedere» ai danni di Greta. Basteranno le scuse o la cronista della «toccata di sedere» vorrà la testa deldell’Empoli servita su di un piatto d’argento? Una cosa è certa, lanon potrà più lamentarsi dell’etichetta di «giornalista molestata» dal momento che se l’è affibbiata da sola, marciandoci sopra ormai per una settimana.accetterà le scuse del? Serrani, prosegue il legale, «è pronto a incontrarla anche chiedendole scusa ...

Advertising

VittorioSgarbi : Anche io ho subito molestie da donne, ma non ho mai denunciato, ho sopportato in silenzio @IlPrimatoN - GiuseppeConteIT : Le molestie subite in diretta da #GretaBeccaglia, giornalista di Toscana TV, sono un gesto ignobile, un attacco all… - Piu_Europa : Prima le hanno toccato il sedere in diretta tv. Poi hanno iniziato a commentare il suo aspetto fisico. Dallo studi… - ilPontormo : RT @IlPrimatoN: Le organizzatrici della tavolata: 'Ha sbagliato ma chi lo conosce sa che non è un molestatore' - ivic00633480 : RT @IlPrimatoN: Le organizzatrici della tavolata: 'Ha sbagliato ma chi lo conosce sa che non è un molestatore' -