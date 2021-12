Bayern Monaco | Nagelsman sul Pallone d’Oro | “Lo meritava Lewandowski”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Julianha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Borussia Dortmund. Il tecnico del, ha voluto commentare anche la mancata assegnazione dela Robert: “Non sembra frustrato, anche se penso che faccia un po’ male. Ai miei occhi avrebbe meritato il titolo. Ma è incredibilmente professionale e credo che ne trarrà energia e continuerà a segnare molti gol. Sarà ancora possibile per lui vincere il. È importante da un lato trasformare questa delusione in energia”. SportFace.

Le parole del difensore Boateng sul Pallone d'Oro e sull'ex compagno di squadra alLewandowski Jerome Boateng, ex difensore delha detto la sua sull'assegnazione del Pallone d'Oro. Le sue parole a spox.com: PALLONE D'ORO - "Assurdo non darlo a Lewandowski.Dopo aver battuto in modo clamoroso il fortissimo, l'Augsburg è riuscito a strappare un punto prezioso sul campo dell'Hertha Berlino, dove Michael Gregoritsch ha firmato il definitivo 1 ...Julian Nagelsman ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Borussia Dortmund. Il tecnico del Bayern Monaco, ha voluto commentare anche la mancata assegnazione del Pallone d’Oro a ...Quattordicesima giornata di Bundesliga, Der Klassiker al via questo sabato, potrebbe essere la conferma della rinascita del Borussia Dortmund.