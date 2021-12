**Arte: è morto Lawrence Weiner, tra i fondatori della Conceptual Art** (2) (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Adnkronos) - Weiner ha formulato il suo lavoro, fin dalla metà degli anni '60, ricorrendo al linguaggio piuttosto che a medium tradizionali quali la pittura o la scultura, considerando esso stesso un oggetto materiale. Nel linguaggio, l'artista americano trova uno strumento per la rappresentazione materiale dei rapporti del mondo esterno eliminando tutti i riferimenti alla soggettività. Sviluppando una vera e propria estetica del linguaggio in cui il suo lavoro ha assunto un valore scultoreo tridimensionale, Weiner ha definito il suo medium come "linguaggio + i materiali a cui si fa riferimento", nel senso che il linguaggio è il suo materiale per la costruzione del suo lavoro. Il suo lavoro è stato incentrato principalmente sull'investigazione del rapporto tra le persone e le cose, attraverso la semplice presentazione di parole nello spazio. I suoi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Adnkronos) -ha formulato il suo lavoro, fin dalla metà degli anni '60, ricorrendo al linguaggio piuttosto che a medium tradizionali quali la pittura o la scultura, considerando esso stesso un oggetto materiale. Nel linguaggio, l'artista americano trova uno strumento per la rappresentazione materiale dei rapporti del mondo esterno eliminando tutti i riferimenti alla soggettività. Sviluppando una vera e propria estetica del linguaggio in cui il suo lavoro ha assunto un valore scultoreo tridimensionale,ha definito il suo medium come "linguaggio + i materiali a cui si fa riferimento", nel senso che il linguaggio è il suo materiale per la costruzione del suo lavoro. Il suo lavoro è stato incentrato principalmente sull'investigazione del rapporto tra le persone e le cose, attraverso la semplice presentazione di parole nello spazio. I suoi ...

