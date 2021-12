Squid Game, un protagonista della serie interpreterà Berlino nella versione coreana de La casa di Carta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un protagonista di Squid Game interpreterà Berlino nella versione coreana de La casa di Carta. Dato lo straordinario successo di Squid Game, di cui presto vedremo la seconda stagione, gli autori hanno voluto Park Hae-Soo nei panni di Berlino. L’attore in questione sarà dunque tra i protagonisti di Money Heist, ossia la casa di Carta in versione coreana. In Squid Game Hae-Soo ha prestato il suo volto a Cho Sang-woom, l’amico di vecchia data del protagonista che arriva insieme a lui alla sfida finale, il gioco del calamaro. Il produttore esecutivo di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Undide Ladi. Dato lo straordinario successo di, di cui presto vedremo la seconda stagione, gli autori hanno voluto Park Hae-Soo nei panni di. L’attore in questione sarà dunque tra i protagonisti di Money Heist, ossia ladiin. InHae-Soo ha prestato il suo volto a Cho Sang-woom, l’amico di vecchia data delche arriva insieme a lui alla sfida finale, il gioco del calamaro. Il produttore esecutivo di ...

