**Quirinale: Ceccanti, 'tifo per Mattarella bis, ma ddl Zanda non c'entra con Colle'** (3) (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - Nel merito della proposta, perchè stabilire un solo mandato per il capo dello Stato e l'abolizione del semestre bianco? "Siamo in una situazione particolare" con una maggioranza così ampia "ma in condizioni normali avere il semestre bianco in cui non si può sciogliere, quindi di fatto il governo non può cadere, può portare spesso a una situazione di immobilismo perchè varie forze politiche possono fare le irresponsabili e bloccare qualsiasi cosa non pagandone il prezzo perchè non c'è il deterrente dello scioglimento". "Quindi il semestre bianco può essere in alcune situazioni diverse da questa, dove la maggioranza è molto ampia, un qualcosa di problematico. E quindi l'idea di sopprimerlo non è male e siccome fin dall'inizio questa cosa fu legata all'idea di un presidente che potrebbe utilizzare i poteri di scioglimento nell'ultimo periodo per farsi confermare dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - Nel merito della proposta, perchè stabilire un solo mandato per il capo dello Stato e l'abolizione del semestre bianco? "Siamo in una situazione particolare" con una maggioranza così ampia "ma in condizioni normali avere il semestre bianco in cui non si può sciogliere, quindi di fatto il governo non può cadere, può portare spesso a una situazione di immobilismo perchè varie forze politiche possono fare le irresponsabili e bloccare qualsiasi cosa non pagandone il prezzo perchè non c'è il deterrente dello scioglimento". "Quindi il semestre bianco può essere in alcune situazioni diverse da questa, dove la maggioranza è molto ampia, un qualcosa di problematico. E quindi l'idea di sopprimerlo non è male e siccome fin dall'inizio questa cosa fu legata all'idea di un presidente che potrebbe utilizzare i poteri di scioglimento nell'ultimo periodo per farsi confermare dal ...

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: Ceccanti, 'tifo per Mattarella bis, ma ddl Zanda non c'entra con Colle'** (3)... - TV7Benevento : **Quirinale: Ceccanti, 'tifo per Mattarella bis, ma ddl Zanda non c'entra con Colle'** (2)... - TV7Benevento : **Quirinale: Ceccanti, 'tifo per Mattarella bis, ma ddl Zanda non c'entra con Colle'**... -