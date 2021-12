Niente abbracci e tavole separate: il Natale dei rigoristi mette all’indice i bambini. Ma c’è chi dice no (Di giovedì 2 dicembre 2021) Niente abbracci; seduti a tavola distanziati; non vaccinati alla porta. E, soprattutto, occhio ai bambini, che ormai, sebbene ancora per poco, sono i primi “no vax”, nel senso di non immunizzati. A seguire i consigli degli esperti più rigorosi il Natale sarebbe quasi meglio non festeggiarlo. Certamente, è bene non festeggiarlo assecondandone troppo lo spirito, che si incarna prima di tutto negli affetti e nel calore familiare. Gli abbracci, infatti, sono i primi a finire sul banco degli imputati, insieme alla tavolate. Non tutti però la pensano così e, a fronte dei rigoristi, c’è anche chi ricorda che con l’elevato tasso di vaccinazioni che abbiamo in Italia si può cercare un compromesso tra precauzioni e amore. Il bando degli abbracci tra nonni e nipoti: c’è chi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 dicembre 2021); seduti a tavola distanziati; non vaccinati alla porta. E, soprattutto, occhio ai, che ormai, sebbene ancora per poco, sono i primi “no vax”, nel senso di non immunizzati. A seguire i consigli degli esperti più rigorosi ilsarebbe quasi meglio non festeggiarlo. Certamente, è bene non festeggiarlo assecondandone troppo lo spirito, che si incarna prima di tutto negli affetti e nel calore familiare. Gli, infatti, sono i primi a finire sul banco degli imputati, insieme alla tavolate. Non tutti però la pensano così e, a fronte dei, c’è anche chi ricorda che con l’elevato tasso di vaccinazioni che abbiamo in Italia si può cercare un compromesso tra precauzioni e amore. Il bando deglitra nonni e nipoti: c’è chi ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente abbracci Banfi - nonno Libero: 'Niente baci ai nipotini a Natale? Basta una sola carezza' 'Auguro a tutti un buon Natale, sperando che la Ue non mi proibisca di usare questa parola...' Roma, 1 dic. 'Attenzione ai baci e agli abbracci con i nipotini, durante le feste natalizie? Nessun problema: un grande affetto si può dimostrare anche con una sola, semplice carezza carica di affettuosità e di amore!'. A garantirlo è il ...

Banfi - nonno Libero: "Niente baci ai nipotini a Natale? Basta una sola carezza" 'Auguro a tutti un buon Natale, sperando che la Ue non mi proibisca di usare questa parola...' " Attenzione ai baci e agli abbracci con i nipotini , durante le feste natalizie? Nessun problema: un grande affetto si può dimostrare anche con una sola, semplice carezza carica di affettuosità e di amore!". A garantirlo è il ...

Niente abbracci e tavole separate: il Natale dei rigoristi mette all'indice i bambini. Ma c'è chi dice no Il Secolo d'Italia

Lino Banfi: "A Natale niente baci ai nipotini, basta una carezza" Lino Banfi invita alla prudenza, niente effusioni il giorno di Natale. "Attenzione ai baci e agli abbracci con i nipotini, durante le feste natalizie? Nessun problema: un grande affetto si può dimostr ...

