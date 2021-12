Monitoraggio Gimbe, netto aumento di contagi (+25%) e morti (+14%) in una settimana: «La media giornaliera dei casi è quintuplicata» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Segnano un +25,1% i contagi da Coronavirus registrati tra il 24 e il 30 novembre. Un aumento che testimonia l’andamento giornaliero della pandemia che vede anche un importante incremento di malati gravi. Stando al Monitoraggio settimanale diffuso da Gimbe, la pressione sulle terapie intensive degli ospedali italiani è aumentata del 22%. Più contenuto l’incremento sulle ospedalizzazioni nei reparti Covid ordinari che, nella settimana di riferimento, segna un +13,7%. Quanto alle morti legate al Covid, il dato di riferimento è del +14%, che in termini assoluti è pari a 498 decessi confermati tra il 24 e il 30 novembre. «Da sei settimane consecutive continuano ad aumentare i nuovi casi settimanali – dice il presidente di ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) Segnano un +25,1% ida Coronavirus registrati tra il 24 e il 30 novembre. Unche testimonia l’andamento giornaliero della pandemia che vede anche un importante incremento di malati gravi. Stando alle diffuso da, la pressione sulle terapie intensive degli ospedali italiani è aumentata del 22%. Più contenuto l’incremento sulle ospedalizzazioni nei reparti Covid ordinari che, nelladi riferimento, segna un +13,7%. Quanto allelegate al Covid, il dato di riferimento è del, che in termini assoluti è pari a 498 decessi confermati tra il 24 e il 30 novembre. «Da sei settimane consecutive continuano ad aumentare i nuovili – dice il presidente di ...

