Mara Venier, Alvise Rigo e quella mano al centro delle polemiche: parlano i due (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mara Venier la scorsa domenica a Domenica In ha avuto il piacere di avere nel parterre degli ospiti Alvise Rigo, il modello e rugbista attualmente nel cast di Ballando con le Stelle. Fra una battuta e l’altra la zia Mara gli ha messo la mano proprio lì ed online è scoppiata una polemica. Qualche ora prima, infatti, in diretta su Toscana Tv la giornalista Greta Beccaglia è stata molestata da un tifoso fuori lo stadio di Empoli. Due gesti molto simili che sono stati accostati dai media e dai social, anche se fatti in due contesti totalmente differenti. Per questo motivo paragonarli non ha avuto senso. Greta Beccaglia molestata in diretta tv si sfoga: “Si è sputato sulla mano e poi.. Forse non dovevo mettere quei jeans” * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/4vdDKYhstl — ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021)la scorsa domenica a Domenica In ha avuto il piacere di avere nel parterre degli ospiti, il modello e rugbista attualmente nel cast di Ballando con le Stelle. Fra una battuta e l’altra la ziagli ha messo laproprio lì ed online è scoppiata una polemica. Qualche ora prima, infatti, in diretta su Toscana Tv la giornalista Greta Beccaglia è stata molestata da un tifoso fuori lo stadio di Empoli. Due gesti molto simili che sono stati accostati dai media e dai social, anche se fatti in due contesti totalmente differenti. Per questo motivo paragonarli non ha avuto senso. Greta Beccaglia molestata in diretta tv si sfoga: “Si è sputato sullae poi.. Forse non dovevo mettere quei jeans” * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/4vdDKYhstl — ...

Ma_Messina : Pregliasco in 18 mesi di epidemia è apparso in TV più volte di Mara Venier in tutta la sua carriera. #zonabianca - Artemid14325846 : @ChesterOrlovsky Meglio loro che Mara Venier! - infoitcultura : Mara Venier ha molestato Alvise Rigo a Domenica IN? La conduttrice è furiosa e minaccia querele - infoitcultura : Mara Venier tocca il sedere ad Alvise Rigo: “Vergognoso accostare la mia goliardia a una molestia” - infoitcultura : Mara Venier accusata di molestie sessuali, arriva la querela: “È inaccettabile” -