Ludovico Tersigni querelato per diffamazione sui social: il conduttore di X-Factor avrebbe boicottato un locale (Di giovedì 2 dicembre 2021) In queste ore si sta molto parlando di Ludovico Tersigni e non per via della sua esperienza come conduttore di X Factor. Il noto talent show in onda su Sky è giunto ormai a poche ore dalla sua semifinale, ma il motivo per cui il nome del giovane presentatore è nel centro del ciclone mediatico è da ricercare in fatti avvenuti la scorsa estate, sulla riviera romagnola. L'attore sarebbe stato denunciato per diffamazione da un locale del posto. Ludovico Tersigni denunciato per diffamazione: la vicenda A riaccendere l'attenzione sull'episodio che quest'estate ha visto protagonista Ludovico Tersigni è stato Il Resto del Carlino. Sul sito del quotidiano si legge la ricostruzione dei fatti avvenuti ...

