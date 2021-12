LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek in DIRETTA: Dominik Paris inforce ed esce! A breve Casse e Innerhofer (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.54 Nils Allegre perde subito 44 centesimi in vetta, 1.21 nel tratto centrale, chiude a 1.41 da Mayer, perdendo pochissimo nel finale. Al cancelletto Vincent Kriechmayr, non si scherza più a Beaver Creek! 19.53 Matthias Mayer impeccabile nella parte alta, senza sbavature anche nel tratto centrale. Chiude in 1:09.39, tanta velocità e spazio tra una porta e l’altra. Tocca al francese Nils Allegre. 19.52 L’altoatesino ha provato a forzare dopo aver commesso un errore nello stesso punto di Bailet, ma ha inforcato una porta e ha rovinato tutto. Ora attenzione a Matthias Mayer! 19.51 Dominik Paris ci permette di vedere la tracciatura del SuperG, molto difficile in vetta, ma esce di scena anche lui!!!!!!! Clamoroso!!!!!!!! Domme ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.54 Nils Allegre perde subito 44 centesimi in vetta, 1.21 nel tratto centrale, chiude a 1.41 da Mayer, perdendo pochissimo nel finale. Al cancelletto Vincent Kriechmayr, non si scherza più a! 19.53 Matthias Mayer impeccabile nella parte alta, senza sbavature anche nel tratto centrale. Chiude in 1:09.39, tanta velocità e spazio tra una porta e l’altra. Tocca al francese Nils Allegre. 19.52 L’altoatesino ha provato a forzare dopo aver commesso un errore nello stesso punto di Bailet, ma ha inforcato una porta e ha rovinato tutto. Ora attenzione a Matthias Mayer! 19.51ci permette di vedere la tracciatura del, molto difficile in vetta, ma esce di scena anche lui!!!!!!! Clamoroso!!!!!!!! Domme ...

