L’intesa tra Biagio e Miriana fa arrabbiare Katia Ricciarelli: “Ma non sarà un po’ troppo?” – VIDEO (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan gatta ci cova. Nonostante lui dovrebbe essere ancora fidanzato, dentro la Casa del Grande Fratello Vip ha immediatamente messo in piedi una bella intesa con l’ex ragazza di Non è la Rai. L’intesa tra Biagio e Miriana fa arrabbiare Katia: “Ma non sarà un po’ troppo?” Dopo il buongiorno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 2 dicembre 2021) TraD’Anelli eTrevisan gatta ci cova. Nonostante lui dovrebbe essere ancora fidanzato, dentro la Casa del Grande Fratello Vip ha immediatamente messo in piedi una bella intesa con l’ex ragazza di Non è la Rai.trafa: “Ma nonun po’?” Dopo il buongiorno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Anna_7_stellare : RT @SistersStars: Katia che si permette di giudicare l’intesa tra Biagio e Miriana con: “ma non sarà troppo?” Lei parla? Lei che giustific… - lilcloudym : RT @SistersStars: Katia che si permette di giudicare l’intesa tra Biagio e Miriana con: “ma non sarà troppo?” Lei parla? Lei che giustific… - SistersStars : Katia che si permette di giudicare l’intesa tra Biagio e Miriana con: “ma non sarà troppo?” Lei parla? Lei che giu… - blogtivvu : L’intesa tra Biagio e Miriana fa arrabbiare Katia Ricciarelli: “Ma non sarà un po’ troppo?” – VIDEO - UispNazionale : #Online la selezione stampa di Uisp Nazionale. In primo piano: #Messias e la sera magica con #Uisp che gli cambiò l… -