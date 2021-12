Julian Morris di Pretty Little Liars fa coming out e presenta il suo fidanzato: “Da 18 anni insieme” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Qualcuno l’ha conosciuto con Pretty Little Liars, altri con Once Upon A Time o New Girl, ma di sicuro chi ha guardato i film e le serie in cui a recitato si ricorderà di lui, Julian Morris. Sull’attore erano circolati diversi rumor sulla sua presunta omosessualità, che restavano tali visto che molti siti riportavano di una sua relazione di ben 9 anni con Sara Bolger, conosciuta nel 2012. Oggi però Julian ha fatto ufficialmente coming out ed ha presentato il suo fidanzato, che sta con lui da ben 18 anni! Sul suo profilo Instagram Julian Morris ha pubblicato una serie di foto scattate insieme al compagno ed ha scritto: “Sono 18 anni che ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021) Qualcuno l’ha conosciuto con, altri con Once Upon A Time o New Girl, ma di sicuro chi ha guardato i film e le serie in cui a recitato si ricorderà di lui,. Sull’attore erano circolati diversi rumor sulla sua presunta omosessualità, che restavano tali visto che molti siti riportavano di una sua relazione di ben 9con Sara Bolger, conosciuta nel 2012. Oggi peròha fatto ufficialmenteout ed hato il suo, che sta con lui da ben 18! Sul suo profilo Instagramha pubblicato una serie di foto scattateal compagno ed ha scritto: “Sono 18che ...

BITCHYFit : Julian Morris di Pretty Little Liars fa coming out e presenta il suo fidanzato: “Da 18 anni insieme” - F4ngirladdicte1 : Completamente innamorata delle foto postate da Julian Morris con il suo fidanzato?? E io anche completamente shocca… - hasDarkHorse : Julian Morris mi ha fatto un male cane. Sono così invidioso, contentissimo per lui ma invidioso. - m_sunflower___ : Julian Morris ha ammesso di stare con il suo fidanzato da 18 anni. 18 ANNI. Il mondo non poteva saperlo. Io sono sconvolta. - ilfusebs : Il post di Julian Morris qualcosa che troppo stanca per anche solo commentare -