In Veneto stop ai tamponi in alcuni centri delle Ulss per i No Vax | Test solo per chi ha sintomi

MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Stop a tamponi gratis a no vax nelle Asl del Veneto' #covid - GiuseppeDiMare : RT @ElGusty99523701: La Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia), eccellenza dell'automotive del Veneto, potrebbe chiudere. La multinazio… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'Stop a tamponi gratis a no vax nelle Asl del Veneto' #covid - Sercit1 : RT @ElGusty99523701: La Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia), eccellenza dell'automotive del Veneto, potrebbe chiudere. La multinazio… - manuel_y_jesus_ : RT @ElGusty99523701: La Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia), eccellenza dell'automotive del Veneto, potrebbe chiudere. La multinazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto stop

I tamponi nelZaia definisce ilcome la terra di tamponi e tamponatori , parlando a Radio anch'io, su Radio 1. E ricorda come lo scorso anno ne venissero effettuati 50mila al giorno ......il presidente delLuca Zaia , a Radio Anch'io su Rai1, parlando della decisione delle Ulss venete di non effettuare più tamponi a pagamento per i non vaccinati. Leggi anche Covid, Zaia: "...Le parole del governatore del Veneto. Niente tamponi gratis ai No Vax? Per noi il servizio al cittadino è inviolabile e non ci sono differenze di scelte vaccinali, però il problema è che ci sono le pr ...“Noi siamo quelli che fanno più tamponi in Italia - spiega -, sui 140mila al giorno. Però quando tu hai, come nella giornata di oggi, 3mila contagiati si debbono fare delle scelte' e 'per non parlare ...