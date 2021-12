Giorgetti su Tim | Golden Power se Opa KKr | asset strategici pubblici

(Di giovedì 2 dicembre 2021) "È indiscutibile che all'interno di Tim esistano deglidi natura strategica per cui è indispensabile il controllo pubblico". Sono state queste le parole usate dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, nella sua informativa urgente sul caso Tim alla Camera, dopo la manifestazione di interesse avanzata dal fondo di private equity Kkr per il 100% del gruppo, illustrata al cda nei giorni scorsi. Un'offerta per ora non formalizzata, avanzata da un gruppo che di fatto è già socio di Tim in Fibercop, la società della rete secondaria che va dagli armadietti stradali alle abitazioni con una quota del 37,5% per 1,8 miliardi di euro.Dopo l'informativa il titolo Tim ha recuperato in Borsa chiudendo tra i titoli migliori a +2%. E proprio sul dossier Kkr il ministro ha puntualizzato che al momento "non c'è titolo ad assumere formali ...

... deputati di Alternativa , in merito all'informativa urgente del Ministro per lo sviluppo economico, Giancarlo, sulle iniziative di competenza in relazione agli assetti proprietari di. -...Tra i titoli sotto la lente, al centro dell'interesse di Kkr, sale del 2% a 0,47 euro. I ... Giancarloha spiegato che se ci sarà l'opa "si attiva una procedura con la valutazione della ...L’asse Cdp-Vivendi per lo spin off di Tim. Ma nessun ex monopolista in Europa ha fatto operazioni simili. E per la concorrenza c’è un guaio ..."Dopo la proposta avanzata da Kkr ci troviamo in un processo nelle sue fasi iniziali che non ha ancora dato luogo al lancio di un'Opa (Offerta pubblica di acquisto, ndr) nei confronti di Tim. Il gover ...