Empoli | Andreazzoli | ' Soddisfatto Abbiamo fatto un passo in avanti'

TORINO - Aurelio Andreazzoli tecnico dell' Empoli, è Soddisfatto del 2 - 2 sul campo del Torino . "Porto a casa un punto, sono contento di questo. Non penso mai a cosa poteva essere o cosa poteva ...

