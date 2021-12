Elena Santarelli esce allo scoperto: “Non mi vergogno a dire che…” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Elena Santarelli senza filtri rivela di non provare vergogna quando chiede aiuto ad una figura professionista nei momenti di difficoltà. Elena Santarelli è una conduttrice ed una showgirl di Latina classe 1981. Figlia di Enrico e di Patrizia, dopo il diploma inizia a lavorare come modella sfilando per importanti nomi dell’alta moda fino a vincere L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 2 dicembre 2021)senza filtri rivela di non provare vergogna quando chiede aiuto ad una figura professionista nei momenti di difficoltà.è una conduttrice ed una showgirl di Latina classe 1981. Figlia di Enrico e di Patrizia, dopo il diploma inizia a lavorare come modella sfilando per importanti nomi dell’alta moda fino a vincere L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

L_Ceci_ : Non ti devi vergognare di essere stata fortunata! Aiuta gli altri... Si fa così - CaputoItalo : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Elena Santarelli, vittima degli haters soci… - impazziscoO : @tassoroscia In realtà questa cosa l’ho sentita in televisione pure da Elena Santarelli e non me l’aspettavo propri… - BaritaliaNews : La vita in diretta, Elena Santarelli gela Matano: “Io sono molto …” - zazoomblog : La vita in diretta Elena Santarelli gela Matano: “Io sono molto …” - #diretta #Elena #Santarelli #Matano: -