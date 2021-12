Covid, variante Omicron su volo Roma-Alghero: passeggeri in quarantena (Di giovedì 2 dicembre 2021) E’ risultato positivo al Covid un passeggero che viaggiava su un volo proveniente da Roma e diretto ad Alghero. L’uomo rientrava dall’Africa, per questo il timore è che possa essere stato contagiato dalla nuova variante Omicron. Non appena è stata riscontrata la positività l’uomo e gli altri 130 passeggeri sono stati posti in quarantena, come prevede il protocollo in casi del genere. Oggi tutti i passeggeri eseguiranno tamponi rinofaringei con analisi molecolare che verranno sequenziati entro lunedì. Se dovessero registrarsi altri casi positivi, scatterà il tracciamento per i contatti stretti di tutte le persone a bordo dell’aereo. L’uomo proveniente dall’Africa, vaccinato con doppia dose, non presenta sintomi. Il responsabile del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) E’ risultato positivo alun passeggero che viaggiava su unproveniente dae diretto ad. L’uomo rientrava dall’Africa, per questo il timore è che possa essere stato contagiato dalla nuova. Non appena è stata riscontrata la positività l’uomo e gli altri 130sono stati posti in, come prevede il protocollo in casi del genere. Oggi tutti ieseguiranno tamponi rinofaringei con analisi molecolare che verranno sequenziati entro lunedì. Se dovessero registrarsi altri casi positivi, scatterà il tracciamento per i contatti stretti di tutte le persone a bordo dell’aereo. L’uomo proveniente dall’Africa, vaccinato con doppia dose, non presenta sintomi. Il responsabile del ...

