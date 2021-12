Covid, aumentano terapie intensive (+12) e ricoveri nei reparti ordinari (+50). I DATI (Di giovedì 2 dicembre 2021) I ricoverati in rianimazione sono 698, mentre quelli negli altri reparti sono 5.298. I nuovi casi positivi in Italia, secondo il bollettino del 2 dicembre, sono 16.806. I tamponi effettuati in 24 ore sono stati 679.462 e il tasso di positività è al 2,5% (ieri 2,6%) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 2 dicembre 2021) I ricoverati in rianimazione sono 698, mentre quelli negli altrisono 5.298. I nuovi casi positivi in Italia, secondo il bollettino del 2 dicembre, sono 16.806. I tamponi effettuati in 24 ore sono stati 679.462 e il tasso di positività è al 2,5% (ieri 2,6%)

