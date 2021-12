Caso camici Lombardia, procura chiede processo per Fontana (Di giovedì 2 dicembre 2021) La procura di Milano chiede il processo per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, indagato nell’indagine sull’affidamento da parte della Regione della fornitura da circa mezzo milione di euro di camici e altri dispositivi di protezione individuale a Dama, società del cognato Andrea Dini. Fontana è indagato per frode nelle pubbliche forniture. La richiesta di processo riguarda anche, oltre lo stesso Dini, Filippo Bongiovanni ex dg di Aria, Carmen Schweigl dirigente della stessa società e Pier Attilio Superti, vicesegretario generale del Pirellone. L’inchiesta dei pm Paolo Filippini e Carlo Scalas, coordinata dall’aggiunto Maurizio Romanelli, vede al centro della vicenda una fornitura di 75mila camici che in piena ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ladi Milanoilper il presidente della RegioneAttilio, indagato nell’indagine sull’affidamento da parte della Regione della fornitura da circa mezzo milione di euro die altri dispositivi di protezione individuale a Dama, società del cognato Andrea Dini.è indagato per frode nelle pubbliche forniture. La richiesta diriguarda anche, oltre lo stesso Dini, Filippo Bongiovanni ex dg di Aria, Carmen Schweigl dirigente della stessa società e Pier Attilio Superti, vicesegretario generale del Pirellone. L’inchiesta dei pm Paolo Filippini e Carlo Scalas, coordinata dall’aggiunto Maurizio Romanelli, vede al centro della vicenda una fornitura di 75milache in piena ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso camici Caso camici: Procura Milano chiede processo per Fontana ... poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75 mila camici e altri dpi a Dama, la società di suo cognato Andrea Dini. La richiesta è stata firmata dai pm Carlo Scalas e Paolo ...

Caso camici, chiesto il processo per il governatore lombardo Fontana Il Giorno Caso camici, chiesto il processo per il governatore lombardo Fontana La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Regione e altre quattro persone per la vicenda dei dpi donati dalla società del cognato ...

Caso camici, i pm milanesi chiedono il rinvio a giudizio di Attilio Fontana La vicenda è relativa all’affidamento da parte della Regione di una fornitura da circa mezzo milione di euro alla società del cognato del governatore ...

