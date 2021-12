Carlo Conti, colpo a sorpresa della Rai: la finale è tutta nelle sue mani (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il conduttore Carlo Conti si conferma un grande protagonista in casa della Rai: per lui è pronta una finale molto speciale. Il conduttore Carlo Conti (GettyImages)In questo fine settimana torna l’appuntamento con lo Zecchino d’Oro, kermesse musicale italiana incentrata sui più piccoli. Sarà un evento per la Rai che ospiterà una 64esima edizione di questo format ricco di sorprese per il pubblico. A partire dai conduttori che cambieranno nel corso dei tre appuntamenti: venerdì 3 e sabato 4 ci sarà la coppia formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Il gran finale è stato invece affidato al conduttore e direttore artistico Carlo Conti. Una scelta innovativa ed inaspettata che rende questa nuova edizione dello ... Leggi su specialmag (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il conduttoresi conferma un grande protagonista in casaRai: per lui è pronta unamolto speciale. Il conduttore(GettyImages)In questo fine settimana torna l’appuntamento con lo Zecchino d’Oro, kermesse musicale italiana incentrata sui più piccoli. Sarà un evento per la Rai che ospiterà una 64esima edizione di questo format ricco di sorprese per il pubblico. A partire dai conduttori che cambieranno nel corso dei tre appuntamenti: venerdì 3 e sabato 4 ci sarà la coppia formata da Francesca Fialdini e Paolocini. Il granè stato invece affidato al conduttore e direttore artistico. Una scelta innovativa ed inaspettata che rende questa nuova edizione dello ...

Advertising

luccozza : questo weekend c’è lo Zecchino d’Oro a Bologna a 15 minuti da casa mia (mio sogno di quando ero bambina) e lo condu… - Melaion : @marcimarti17 @Ferula18 @sruotolo1 Sai perché Zingaretti o Carlo Conti non sono stramazzati visto che il covid è co… - SpettacoloMania : Torna domani su @RaiUno lo #zecchinodoro con @CarContiRai @francifialdini @PaoloConticini - infoitcultura : “Lo Zecchino d’Oro”, al timone della finale Carlo Conti: “Non c’è più differenza tra canzoni per bambini e per adul… - Ghinodi14694932 : @onevoicetosing @carlo_taormina Dal 92 ad oggi Berlusca ha governato 9 anni. E nemmeno consecutivi. Gli altri 20 in… -