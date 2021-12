Vaccini per gli under 12, attesa per la decisione dell’Aifa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) C’è attesa per la decisione per l’Aifa, l’Agenzia del farmaco, per il via libera dei Vaccini per gli under 12. Con l’ok, le prime somministrazioni partiranno dal 23 dicembre. Intanto aumentano i Paesi nel mondo che adottano misure più restrittive per contrastare la variante Omicron del coronavirus: il Giappone ha bloccato le prenotazioni dei voli in entrata. Nei giorni scorsi l’Ema aveva raccomandato l’approvazione del vaccino Pfizer per la fascia 5-11 anni, e il coordinatore del Cts Franco Locatelli ha già annunciato che le prime dosi pediatriche in Italia (ciascuna delle quali è pari a un terzo delle dosi per gli adulti) saranno disponibili dal 23 dicembre, calcolando anche il tempo tecnico per l’invio nel nostro Paese e la distribuzione delle dosi. Intanto Pfizer ha ufficializzato di avere richiesto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) C’èper laper l’Aifa, l’Agenzia del farmaco, per il via libera deiper gli12. Con l’ok, le prime somministrazioni partiranno dal 23 dicembre. Intanto aumentano i Paesi nel mondo che adottano misure più restrittive per contrastare la variante Omicron del coronavirus: il Giappone ha bloccato le prenotazioni dei voli in entrata. Nei giorni scorsi l’Ema aveva raccomandato l’approvazione del vaccino Pfizer per la fascia 5-11 anni, e il coordinatore del Cts Franco Locatelli ha già annunciato che le prime dosi pediatriche in Italia (ciascuna delle quali è pari a un terzo delle dosi per gli adulti) saranno disponibili dal 23 dicembre, calcolando anche il tempo tecnico per l’invio nel nostro Paese e la distribuzione delle dosi. Intanto Pfizer ha ufficializzato di avere richiesto ...

RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - robersperanza : L’identificazione della variante Omicron conferma l’urgenza di fare di più per vaccinare la popolazione dei Paesi p… - frankiehinrgmc : Sfruttare la tragedia di persone divenute vittime di esperimenti criminali pseudo-medici ad Auschwitz in un dibatti… - latinensedop : @VannaRicci berlusconi è dichiaratamente favorevole ai vaccini, quindi le trasmissioni che trasmettono dei dubbi ri… - russopino65 : RT @ImolaOggi: ??Multe fino a 1000 euro per chi sale sul bus senza Green Pass 'I cittadini devono capire che si fa sul serio. E le persone v… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini per Borse europee in rimbalzo. Focus su Fed ... che rimbalzano ai cali della vigilia, in attesa di conoscere l'efficacia dei vaccini con la ... Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,14% alla viglia del ...

Ruby ter, per ex Olgettine continua il processo anche per falsa testimonianza. Respinta istanza delle difese Leggi Anche Da estremista No Vax a convinto sostenitore della scienza e dei vaccini (dopo il ricovero per Covid): la conversione di Lorenzo Damiano, leader del Movimento Norimberga 2 Secondo il ...

Vaccini, target risale a 400mila dosi al giorno. Terza dose per tutti Il Sole 24 ORE Top ten 2021, le notizie più cercate su Yahoo Al decimo posto delle notizie più lette e cercate dagli utenti di Yahoo Italia nel 2021 ci sono le varianti del coronavirus. Dalla Alfa fino alla Omicron, nel corso dell'anno abb ...

Covid, vaccini: Sardegna prima in Italia per la fascia 12-19 anni (Corriere Adriatico) Procedendo al ritmo degli ultimi giorni ci vorrebbero una ventina di giorni per. guadagnare un punto percentuale, e avvicinarsi ancora un po’ al fatidico 90% di copertura Negli ...

