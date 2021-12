Vaccinazioni Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni | via libera dell’Aifa

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Viaal vaccino Pfizer per idai 511. La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco ha dato parere positivo durante la prima giornata di riunione. L’arco temporale in cui potrebbe iniziare la campagna vaccinale per i più piccoli va da metà dicembre a poco prima di Natale, ma verosimilmente si partirà con le iniezioni all’inizio del 2022. Il direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, GiovRezza, ha dichiarato: “È importante proteggere iperché anche se raramente possono andare incontro alle complicanze, la loro protezione servirebbe anche a diminuire la velocità di circolazione del virus”.

Advertising

GuidoDeMartini : ???? FLORIDA: IL GOVERNATORE RON DESANTIS VARA UNA LEGGE CHE V_I_E_T_A GLI OBBLIGHI VACCINALI ???? E alla fine anche Di… - RobertoBurioni : Lo stato è già responsabile per le vaccinazioni raccomandate, come quella contro COVID-19. Brava ad averlo ricordat… - fattoquotidiano : Tra gli studiosi più perplessi sulle vaccinazioni dei bambini c’è Antonio Cassone, membro dell’American Academy of… - RinoSimeoni : RT @ElGusty99523701: Oltre 100.000 segnalazioni di disturbi psichiatrici dopo le vaccinazioni Covid… - LaCnews24 : VIDEO | A lanciare l’allarme è Società italiana di promozione della salute (Sips): «Se da un lato è corsa alla terz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Covid

Bizjournal.it - Liguria

...Facebook rimuove rete no vax in Italia La società Meta ha deciso di rimuovere su Facebook una rete di account collegata al movimento noto come V - V che si oppone allecontro il- ...... con il responsabile di Roma Mario Rusconi , è partire subito con leai più piccoli ... Reithera, dopo vaccinosi studia quello per Hiv/ I fondi dalla Fondazione GatesL’assessore Icardi al Question time In risposta ai question time del 30 novembre sulla strategia di gestione degli hub vaccinali per l’inoculazione della terza dose del vaccino anti-Covid-19 ...“Abbiamo assistito nella nostra regione a un boom sul fronte delle vaccinazioni che ad oggi prevede già 346mila prenotazioni per il mese di ...