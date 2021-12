"Un solo dito". Mughini prova a baciare un'amica intima? Finisce in disgrazia: "Fremo ancora di rabbia" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La spinosa vicenda di Enrico Varriale, il famoso giornalista Rai che andrà a processo per minacce e stalking nei confronti della sua ex, ha sconvolto il mondo della televisione e i telespettatori. E Giampiero Mughini, con grande tatto, prova a commentarla scrivendo una accorata "lettera aperta" a Dagospia. La donna accusa Varriale di "averla scaraventata contro il muro, di averla stretta alla gola, di averla colpita anche con dei calci. Bruttissima vicenda personale ancor prima che penale, ovvio", esordisce Mughini, secondo cui è estremamente difficile "per la legge e per i suoi codici entrare in questo reame, di quel che accade ogni volta tra gli esseri umani, in particolare tra gli uomini e le donne". Varriale, intervistato da Repubblica, nega di essere "un mostro" pur ammettendo l'aggressione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La spinosa vicenda di Enrico Varriale, il famoso giornalista Rai che andrà a processo per minacce e stalking nei confronti della sua ex, ha sconvolto il mondo della televisione e i telespettatori. E Giampiero, con grande tatto,a commentarla scrivendo una accorata "lettera aperta" a Dagospia. La donna accusa Varriale di "averla scaraventata contro il muro, di averla stretta alla gola, di averla colpita anche con dei calci. Bruttissima vicenda personale ancor prima che penale, ovvio", esordisce, secondo cui è estremamente difficile "per la legge e per i suoi codici entrare in questo reame, di quel che accade ogni volta tra gli esseri umani, in particolare tra gli uomini e le donne". Varriale, intervistato da Repubblica, nega di essere "un mostro" pur ammettendo l'aggressione ...

