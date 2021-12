“Tutta colpa di Freud – la serie”: da mercoledì 1 dicembre su Canale 5 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In onda da mercoledì 1 dicembre Da mercoledì 1° dicembre, in prima serata su Canale 5, al via “Tutta colpa di Freud – la serie” con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. La fiction, co-prodotta da RTI e Lotus Production e diretta da Rolando Ravello ha nel cast anche Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina e Luca Bizzarri, con la partecipazione di Stefania Rocca. Leggi anche: Il film “Tutta colpa di Freud” diventa una serie tv SINOSSI Lo psicanalista Francesco Taramelli (Claudio Bisio), pensa di potersi finalmente dedicare a se stesso, dopo aver badato per anni alle sue tre figlie che ora sembrano indipendenti. La maggiore Marta (Marta Gastini) 27 ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In onda daDa1°, in prima serata su5, al via “di– la” con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. La fiction, co-prodotta da RTI e Lotus Production e diretta da Rolando Ravello ha nel cast anche Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina e Luca Bizzarri, con la partecipazione di Stefania Rocca. Leggi anche: Il film “di” diventa unatv SINOSSI Lo psicanalista Francesco Taramelli (Claudio Bisio), pensa di potersi finalmente dedicare a se stesso, dopo aver badato per anni alle sue tre figlie che ora sembrano indipendenti. La maggiore Marta (Marta Gastini) 27 ...

Advertising

redazioneiene : “Perché hai venduto Lukaku?”. Gli ultras dell’Inter se la prendono con la figlia del direttore sportivo Ausilio: tu… - Giorgiolaporta : Sono mesi che raccontano a reti unificate che la colpa dei nuovi picchi è tutta dei portuali di Trieste, di #Puzzer… - grancetto : RT @LauraCarrese: È tutta colpa dei NON VACCINATI è come dire è tutta colpa degli ebrei, si insegna l'odio per una categoria per ghettizzar… - 361_magazine : #Tuttacolpadifreud da questa sera la serie su #Mediaset - roranamkook : @Danyjk11 Tutta colpa di questi pov che appaiono sempre in momenti non opportuni -